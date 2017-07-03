Мэр мексиканского города женился на крокодиле

Мэр небольшого рыбацкого города в мексиканском штате Оахака сыграл свадьбу с самкой крокодила.
Это древняя традиция, которая ведет свое начало с 1789 года. Считается, что обряд приносит удачу рыбакам.
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Мэр небольшого рыбацкого города в мексиканском штате Оахака сыграл свадьбу с самкой крокодила.
Это древняя традиция, которая ведет свое начало с 1789 года. Считается, что обряд приносит удачу рыбакам.