Рекламный ролик шоу Le Reve в Лас-Вегасе
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Рекламный ролик шоу Le Reve в Лас-Вегасе

  • 11 июля 2017

Шоу Le Reve в Лас-Вегасе предоставило нам этот ролик своего представления.

Мы также рассказываем о жизни артистки этого шоу - Илоны Котляренко.