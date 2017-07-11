Рекламный ролик шоу Le Reve в Лас-Вегасе

Шоу Le Reve в Лас-Вегасе предоставило нам этот ролик своего представления.
Мы также рассказываем о жизни артистки этого шоу - Илоны Котляренко.
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Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Шоу Le Reve в Лас-Вегасе предоставило нам этот ролик своего представления.
Мы также рассказываем о жизни артистки этого шоу - Илоны Котляренко.