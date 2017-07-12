ТВ-новости: скандал с письмами Трампа-младшего

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 10 июля:
- Скандал вокруг электронных писем сына Дональда Трампа, в которых обсуждались связи с Россией. Трамп-младший утверждает, что не делал ничего противозаконного.
- Власти Ирака заявили об освобождении Мосула, но кое-где перестрелки продолжаются. Запертыми в городе оказались старики и дети.
- По новому шелковому пути. Как интересы России и Китая сталкиваются в Центральной Азии. Репортаж из Казахстана.
- И готовы ли украинцы променять привычную еду на сомнительный французский деликатес? Мы поговорили с украинским фермером, который выращивает улиток.