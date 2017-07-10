Новости Би-би-си: Трамп понимает, что с Россией есть разногласия

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 10 июля:
- Сын Дональда Трампа перед выборами встречался с юристом, продвигавшим интересы Кремля. Помешает ли этот скандал восстановлению отношений России и США?
- Официальный представитель Госдепартамента США Джошуа Бейкер - о позиции Вашингтона в конфликте на Украине и функционировании ведомства при новой администрации
- Премьер-министр Ирака заявил об освобождении Мосула из рук исламских боевиков. Какой ценой досталась победа?
- Большой театр отложил премьеру балета "Нуреев". Дирекция утверждает, что спектакль не готов к показу, тогда как СМИ говорят о звонке из министерства.