Новости Би-би-си: Трамп понимает, что с Россией есть разногласия
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Новости Би-би-си: Трамп понимает, что с Россией есть разногласия

  • 10 июля 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 10 июля:

  • Сын Дональда Трампа перед выборами встречался с юристом, продвигавшим интересы Кремля. Помешает ли этот скандал восстановлению отношений России и США?
  • Официальный представитель Госдепартамента США Джошуа Бейкер - о позиции Вашингтона в конфликте на Украине и функционировании ведомства при новой администрации
  • Премьер-министр Ирака заявил об освобождении Мосула из рук исламских боевиков. Какой ценой досталась победа?
  • Большой театр отложил премьеру балета "Нуреев". Дирекция утверждает, что спектакль не готов к показу, тогда как СМИ говорят о звонке из министерства.

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