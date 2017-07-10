Новый скандал Трампа: российский контакт его сына

Вернувшись с самита "Большой двадцатки", Дональд Трамп столкнулся с новой проблемой: за несколько месяцев до президентских выборов в США его старший сын встречался Нью-Йорке с российским юристом, которая обещала ему был обещан компромат на кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом сообщает New York Times.

В субботу газета написала о том, что 9 июня 2016 года Дональд Трамп-младший, зять Трампа Джаред Кушнер и на тот момент глава его избирательного штаба Пол Манафорт встретились в "Трамп-тауэр" с юристом Натальей Весельницкой, которая - согласно New York Times - "связана с Кремлем".

Дональд Трамп-младший не отрицает факта встречи, однако говорит, что Весельницкая не смогла предоставить никакой значимой информации. Тем не менее следователей интересует, действительно ли Дональд Трамп-младший искал компромата на Хиллари Клинтон у якобы связанной с Кремлем россиянки.