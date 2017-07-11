Как в Москве прощались с Антоном Носиком

В Центральном доме литераторов в Москве прошла церемония прощания с Антоном Носиком.

С блогером пришли попрощаться близкие, друзья и коллеги. Среди них - главный раввин России Берл Лазар, генеральный директор "Медузы" Галина Тимченко, политики Алексей Навальный и Илья Яшин и другие.

Антон Носик - популярный блогер, медиаменеджер и один из основателей Рунета. Он участвовал в создании таких крупных российских онлайн-изданий как "Лента.ру", "Газета.ру" и Newsru.com.

Носик умер в ночь на 9 июля, причиной смерти стал сердечный приступ. ему был 51 год.