Войди в образ героя сериала "Игра престолов"

Каждую неделю мы предлагаем читателям присылать фотографии на определенную тему. В этот раз мы предлагаем вам представить себя в образе ваших любимых героев.

До мировой премьеры нового сезона популярного сериала "Игра престолов" осталось меньше недели.

Может быть, вы всегда хотели выглядеть, как Дейенерис Таргариен, и уверены, что самая красивая кхалиси - именно вы? Или что вам идеально подходит образ Джона Сноу?

Присылайте ваши фотографии в образах героев сериала на yourpicsrussian@bbc.co.uk c пометкой "Конкурс "Игра престолов".

Самые лучшие снимки мы опубликуем на сайте.

Ждем вас!

Пожалуйста, не забудьте сопроводить фотографию небольшим комментарием. Что на ней изображено? Какая история связана с этим снимком?

Вот несколько примеров галерей из фотографий читателей: "Горизонт", "Спальный район", "Брызги", "Ветхость", "Кухня", "Отражение", "Цветение", "Квадрат", "Холод", "Бабушки".

Другие темы, на которые мы ждем фотографии:

"Остановка" - 13 июля

- 13 июля "Краски лета" - 20 июля

Снимки будут опубликованы на сайтах Всемирной службы Би-би-си. Подробнее об условиях использования фотографий можно прочитать здесь. Копирайт остается за автором.

И наконец, делая снимки, пожалуйста, не подвергайте опасности себя и других и не нарушайте закон.