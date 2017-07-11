ТВ-новости: уличные бои в Ракке

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 11 июля:
- Удар в сердце халифата. Наш корреспондент стал свидетелем уличных боев в Ракке, которую сирийская коалиция пытается отбить у исламистов.
- Куда приведет "Новый шелковый путь"? Пекин планирует потратить 1 трлн долларов на проект века, некоторые страны опасаются финансовой зависимости от КНР.
- Кто и как изготавливает современные скульптуры в Глостершире - на, возможно, самой большой подобной фабрике в мире.