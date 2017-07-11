Зрители Большого о переносе "Нуреева"

В понедельник директор Большого театра Владимир Урин официально объявил о переносе премьеры балета "Нуреев", режиссером которого является Кирилл Серебренников.

Вместо "Нуреева" в программе театра появился балет "Дон Кихот", а зрителям предложили сохранить места или вернуть деньги.

Мы поговорили со зрителями, которые, несмотря на изменения в программе, не стали менять свои планы и пришли в Большой.