116-летний сальвадорец, у которого было 39 детей

Житель Сальвадора Хуан Пабло Вильялобос Марадьяга родился в 1901 году и только что отпраздновал свой 116-й день рождения.

В юности он работал плотником и каменщиком. Хуан Пабло говорит, что прожил счастливую жизнь и не без удовольствия рассказывает, что "буквально штамповал" детей.

Впрочем, Книга рекордов Гиннеса не подтвердила официальный статус Вильялобоса Марадьяги как самого старого мужчины в мире.

По состоянию на 22 марта этого года, этот титул принадлежит 113-летнему Исраэлю Кришталу - израильтянину, который родился в Польше и прожил в этой стране до 1950 года.