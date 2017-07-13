ТВ-новости: чего хотят друг от друга Украина и ЕС
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ТВ-новости: чего хотят друг от друга Украина и ЕС

  • 13 июля 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 13 июля:

  • Дональд Трамп отправился в Париж. Сумеют ли он и Эмануэль Макрон укрепить связи между своими странами, несмотря на многочисленные разногласия?
  • Лидеры Европейского союза прибыли на саммит в Киев, но захотят ли они говорить о дальнейшей интеграции Украины в ЕС?
  • Крошечный греческий остров начал принимать беженцев из Сирии и готов помогать им - если они готовы работать и жить по-гречески.
  • Лондонский музей естествознания сменил диплодока на кита. В главном зале посетителей приветствует новый гигант.

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