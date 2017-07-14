ТВ-новости: срок британцу за поддержку сепаратистов на Украине
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ТВ-новости: 5,4 года тюрьмы британцу за поддержку сепаратистов на Украине

  • 14 июля 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 14 июля:

  • Нападение в священном для иудеев и мусульман месте. На Храмовой горе убиты двое израильских полицейских, нападавшие также убиты.
  • Приговор за терроризм в Донбассе. В Манчестере осужден британец, который воевал за сепаратистов на востоке Украины.
  • Победа демократии или массовые репрессии? Через год после неудавшегося переворота в Турции по-разному смотрят на последствия тех событий.
  • Беспилотники на службе Её Величества. Как полиция в Англии ищет пропавших людей с помощью дронов?

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