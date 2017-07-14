ТВ-новости: 5,4 года тюрьмы британцу за поддержку сепаратистов на Украине

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 14 июля:
- Нападение в священном для иудеев и мусульман месте. На Храмовой горе убиты двое израильских полицейских, нападавшие также убиты.
- Приговор за терроризм в Донбассе. В Манчестере осужден британец, который воевал за сепаратистов на востоке Украины.
- Победа демократии или массовые репрессии? Через год после неудавшегося переворота в Турции по-разному смотрят на последствия тех событий.
- Беспилотники на службе Её Величества. Как полиция в Англии ищет пропавших людей с помощью дронов?