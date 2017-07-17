Три года гибели MH17 в Донбассе: как шло расследование

17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью был сбит пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом из Куала-Лумпур в Амстердам.

Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Стороны военного конфликта на востоке Украины обвиняли в катастрофе друг друга, а международная следственная группа пришла к предварительному заключению, что лайнер был сбит из российского зенитно-ракетного комплекса с территории, контролируемой сепаратистами.

В третью годовщину крушения Русская служба Би-би-си предлагает вспомнить, как развивались события.