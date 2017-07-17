ТВ-новости: третья годовщина катастрофы МН17

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 17 июля:
- В Нидерландах вспоминают погибших в самолете авиакомпании Malaysia Airlines, сбитого над Украиной ровно три года назад. Мы рассказываем о ходе расследования.
- Оппозиция в Венесуэле провела неофициальный референдум против намерения президента Мадуро переписать конституцию. Большинство проголосовало против президента, но это ничего не изменит.
- Миграционная политика Трампа разлучает семьи. Расследование программы Би-би-си "Панорама".
- Дочь британского физика Стивена Хокинга рассказала Би-би-си о своих отношениях с отцом.