Басков, Тимати и Рональдиньо в Грозном: первый матч "Ахмата"

Футбольный клуб "Ахмат" (бывший "Терек") сыграл первый матч после переименования. Перед игрой на стадионе "Ахмат-арена" в Грозном устроили настоящее шоу.

Перед болельщиками выступили звезды российской эстрады, в том числе композитор Игорь Крутой, Николай Басков, Григорий Лепс, певица Валерия и другие.

На матч также пригласили мировую звезду футбола Роналдиньо, который нанес первый символический удар по мячу.

"Ахмат" одержал победу над пермским "Амкаром" со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил бразилец Лео Жаба. Он присоединился к команде перед началом нового сезона.

Рамзан Кадыров объявил о переименовании "Терека" в "Ахмат" в июне этого года. Он объяснил это тем, что именно его отцу, Ахмату Кадырову, "принадлежит заслуга не просто возрождения, а создания заново, на голом месте футбольной команды".