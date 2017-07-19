49 комнат и лодочный причал: как выглядят дачи российских дипломатов в США

Полгода назад в соответствии с санкциями, наложенными на Россию, 35 сотрудников российских дипломатов в США объявили персонами нон грата. Вместе с этим американская сторона закрыла доступ к двум дипломатическим дачам в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

17 июля, после многочасовой встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Томасом Шэнноном, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон близки к договоренности по возврату дипломатической собственности.

Рябков вышел к журналистам и на уточняющий вопрос о судьбе соглашения ответил: "Почти, почти". Комментариев с американской стороны пока не последовало.

Речь идет о двух особняках с большими участками земли, где, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, в зимние каникулы отдыхали дети дипломатов.

Первая дипломатическая дача находится в 96 километрах к востоку от Вашингтона. Ее можно найти в местечке Пайониар-пойнт, город Сентрвил штата Мерилэнд.

В 1972 году СССР выкупил участок площадью 18 гектаров в качестве курорта. Сейчас на снимках со спутника можно разглядеть не только большой дом, но и два бассейна, два теннисных корта, несколько бунгало и лодочный причал.

Вторая резиденция российских дипломатов расположена в городе Глен-Коув на Лонг-Айленде, в 46 километрах от Манхэттена. Площадь участка - 5,7 гектаров, а в огромном особняке под названием "Килленворт" насчитывается 49 комнат.