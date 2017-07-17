"Трамп депортирует наших родителей"

Одним из главных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа было сокращение миграции и депортация из страны всех приезжих, совершивших преступления.

Программа Би-би-си "Панорама" обнаружила, что тысячи нелегальных мигрантов высылаются даже в том случае, если они никаких преступлений не совершали.

Мы рассказываем об истории четверых детей, родителей которых арестовали сотрудники американской пограничной службы.

В результате 19-летнему подростку приходилось присматривать за 12-летними сестрами-близнецами и младшим братом.