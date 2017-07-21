"А на посту стоит милицанер.." - памяти Дмитрия Пригова

Правообладатель иллюстрации из семейного архива Image caption У него было много разных масок, и все они висели на гвоздике "Дмитрий Александрович Пригов"

10 лет назад скончался Дмитрий Александрович Пригов - московский поэт и художник-концептуалист. В память о Пригове мы представляем серию подкастов с записями его выступлений из радиопередач Русской службы Би-би-си.

Эту передачу в 2007 году подготовила автор и ведущая Наталья Рубинштейн - сразу после того, как поступили новости о смерти Пригова.

Программа основана на записях, сделанных во время выступлений поэта в Лондоне в 1989 и 2002 годах.

"У него было много разных масок, и все они висели на гвоздике "Дмитрий Александрович Пригов", - позднее написала Наталья Рубинштейн в своем эссе "А на посту стоит милицанер…", посвященном ценностям этого незаурядного "работника культуры", как Пригов любил себя назвать.

Правообладатель иллюстрации Zinovy Zinik Image caption В рамках выставки московских концептуалистов "Новостройка" поэтов пригласили читать свои стихи перед британской публикой.

Новостройка - московские концептуалисты в Лондоне

Программа Би-би-си основана на выступлении поэтической группы "Альманах" в Институте современного искусства в 1989 году.

В марте 1989 года Дмитрий Александрович Пригов вместе с группой "Альманах" (семь поэтов и певец) выступал в Институте современного искусства (ICA) в Лондоне.

Поэтическая группа "Альманах" была создана в Москве при Всероссийском объединении "Творческие мастерские". В рамках выставки московских концептуалистов "Новостройка" поэтов пригласили читать свои стихи перед британской публикой.

Передача является сокращенной версией записи заключительного концерта "Альманаха" в Лондоне. Выступление открывает поэт Сергей Гандлевский.

Вслед за ним читают стихи Денис Новиков, Тимур Кибиров, Дмитрий Александрович Пригов, Лев Рубинштейн, Михаил Айзенберг, Денис Новиков, Виктор Коваль, поэт и композитор Андрей Липский.

Передачу подготовил и провел Зиновий Зиник который организовал визит поэтов в Лондоне. Вот что он написал в своей колонке в еженедельнике "Новое время" в 2001,

"Пока одни люди в нашей жизни постоянно исчезают, другие непрерывно возникают, непонятно откуда и как, вроде присутствия одновременно и везде Дмитрия Алексаныча Пригова.

Видимо, Пригов не один, его - много, и он выпрыгивает, как в квантовой механике, там, где его наблюдают.

Или же мы движемся по одним и тем же невидимым маршрутам, сами того не осознавая, и это - особая тема: люди одного класса и интересов передвигаются по одним и тем же улицам, городам и странам в одно и то же время.

Так или иначе, сойдя с поезда лондонского метро по дороге к профессору Пятигорскому, выхожу на платформу, а передо мной стоит Пригов (мы расстались накануне на вернисаже Александра Бренера, кидавшегося в публику яйцами - но в нас с Приговым он не попал).

Откуда, спрашиваю. Он говорит: из дома. Из России? Нет, из Англии. Оказывается, он проживает на той же линии, только я - на севере, а он - на юге.

Куда, спрашиваю. Он говорит: в Германию. Там ставят его пьесу-поэму. Про что? "Про то, как два старых приятеля никак не могут разойтись: пытаются убить друг друга, дубасят, дубасят, но безрезультатно", - объяснил Дмитрий Алексаныч. Я поспешил в своем направлении вдоль платформы, выхожу на улицу, и навстречу мне идет - как это вы догадались? - Дмитрий Алексаныч Пригов. Он воспользовался другим выходом, наверное.

Мы снова поприветствовали друг друга. Он сообщил мне, что только что вернулся из Германии, где ставили его пьесу про двух приятелей, которые никак не могут разойтись друг с другом".

Правообладатель иллюстрации из семейного архива Image caption Дмитрий Александрович Пригов был гостем программы "Севаоборот" три раза

Сверхплодовитый русский поэт второй половины XX века

Дмитрий Александрович Пригов был гостем программы "Севаоборот" три раза, но в архивах Русской службы Би-би-си сохранилась только одна из этих передач.

В конце 2002 года, когда поэт был в Лондоне, он побеседовал с Севой Новгородцевым и его соведущими Татьяной Берг и Леонидом Владимировым о том, как ему удалось выполнить свой план сочинить 24 тысячи стихотворений до 2000 года.