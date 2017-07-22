Пикассо, КГБ и "английский шпион" - радиоархив Русской службы Би-би-си

Правообладатель иллюстрации Getty Images/Lee Image caption Игорь Голомшток рассказал Зиновию Зинику о решении ЦК КПСС издать в СССР книгу Энтони Бланта о жизни и творчестве Пабло Пикассо в 1964 году

В 1964 году, к немалому удивлению искусствоведа Игоря Голомштока, ЦК КПСС поручил ему перевести и подготовить к печати книгу о Пикассо авторства известного британского историка искусства.

Молодой советский специалист даже не подозревал, что в руки ему попал труд советского шпиона.

Значительно позже Игорь Голомшток, который скончался 14 июля 2017 года, иммигрировал в Великобританию.

Здесь в период с 1970-х по 2000-е, он успел работать на Би-би-си и был частым гостем радиопрограмм.

Голомшток принимал участие в создании оригинальных передач об истории искусства, о британской истории и об истории России XX века.

Стиль его передач отличался эрудированностью и легкостью подачи. Его тематические передачи слушали в Советской России как лекции и даже перепечатывали их текст, чтобы изучить глубже. В исключительных случаях, когда автор говорил о себе, его тон обезоруживал слушателей редкой самоиронией.

В выпуске еженедельного радиообозрения "Вест-Энд" за 1992 год Игорь Голомшток рассказал Зиновию Зинику о неизвестном ранее эпизоде из жизни советского шпиона и директора Института истории искусств Курто, Энтони Бланта.

А именно, о решении ЦК КПСС издать в СССР книгу Энтони Бланта о жизни и творчестве Пабло Пикассо. Это решение пришлось на эпоху рок-н-рольных 1960-х, помимо прочего характеризовавшуюся расцветом левого радикализма, утопическими идеями и повальным увлечением марксизмом.

Именно в такой атмосфере британской контрразведке, проморгавшей в 1950-х годах знаменитую тройку советских шпионов Филби, Берджесса и Маклэйна, пришлось призвать к ответу еще одного советского шпиона, человека с незапятнанной репутацией и большими связями.

Так сотрудники МИ5 задержали и разоблачили Энтони Бланта, четвертого человека из компании великих британских предателей.

Итак Блант, директор Института истории искусства Курто, почетный член Оксфордского университета, всемирно известный академик, куратор и хранитель Королевской коллекции искусства и… агент СССР.

Его разоблачение, однако, держалось в секрете от широкой публики на протяжении еще долгих лет.

Лишь в 1990-х, благодаря телефильму "Вопрос атрибуции" Алана Беннетта о влиянии КГБ на историю искусств в Великобритании, снятого специально для Би-би-си, широкая публика детально узнала о шпионской деятельности сэра Энтони Бланта.

Ну а Игорь Голомшток, вспомнил, как еще до иммиграции, будучи сотрудником Музея изобразительных искусств имени Пушкина, он получил специальное задание от ЦК КПСС перевести и подготовить к печати в СССР манускрипт британского предателя.