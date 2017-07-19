Дело Антона Мамаева: "Чувствую, будто меня убили и воскресили"

В Москве освободили из-под стражи инвалида 1-й группы Антона Мамаева, осужденного за разбой.

Инвалиду-колясочнику изменили меру пресечения и отпустили под подписку о невыезде.

Мамаев осужден на четыре с половиной года лишения свободы за разбой, сам он вины не признает. Приговор еще не вступил в законную силу, и адвокаты добиваются его отмены.

Впервые об истории 28-летнего мужчины рассказала газета "Московский комсомолец": издание утверждает, что у Антона Мамаева спинальная мышечная атрофия (СМА) - из-за этого заболевания у него постепенно отказывают все мышцы, сейчас он практически полностью обездвижен. Мамаев весит 18 кг.