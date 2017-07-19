ТВ-новости: неафишируемое свидание под сенью G20

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 19 июля:
- Трамп и Путин - с глазу на глаз. Выяснилось, что президенты России и США провели встречу на саммите "Большой двадцатки", о которой раньше не сообщалось.
- Президент Украины Петр Порошенко приехал на административную границу с отколовшейся от Грузии Южной Осетией. Что объединяет обе страны, кроме вмешательства России в их дела?
- Путешествие мигрантов через Средиземное море в Европу становится все опаснее, а контрабандисты - все более жестокими. Рассказы очевидцев, вызволенных "Врачами без границ".
- Неловкие вопросы о раке. Больные говорят о чем говорить не принято.