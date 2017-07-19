ТВ-новости: тайное свидание под сенью G20
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ТВ-новости: неафишируемое свидание под сенью G20

  • 19 июля 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 19 июля:

  • Трамп и Путин - с глазу на глаз. Выяснилось, что президенты России и США провели встречу на саммите "Большой двадцатки", о которой раньше не сообщалось.
  • Президент Украины Петр Порошенко приехал на административную границу с отколовшейся от Грузии Южной Осетией. Что объединяет обе страны, кроме вмешательства России в их дела?
  • Путешествие мигрантов через Средиземное море в Европу становится все опаснее, а контрабандисты - все более жестокими. Рассказы очевидцев, вызволенных "Врачами без границ".
  • Неловкие вопросы о раке. Больные говорят о чем говорить не принято.

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