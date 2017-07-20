ТВ-новости: коррупционный скандал в ЮАР

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 20 июля:
- Через год после гибели журналиста Павла Шеремета власти не назвали ни исполнителей, ни заказчиков убийства. Мы поговорили с авторами журналистского расследования, которые нашли новых фигурантов.
- Трех ближайших сподвижников Трампа допросят в сенате. Что его сын, зять и глава избирательного штаба могут рассказать о встрече с русской юристкой?
- Пиар-кампания, принесшая противоположный результат. Мы рассказываем об обвинениях в коррупции на высоком уровне, которые могут привести к отставке президента Южной Африки.
- В Британии начали использовать сканирование радужной оболочки глаза вместо пароля для доступа к банковским счетам. Но насколько это безопасно?