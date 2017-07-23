"Интернет не посадишь": акция против сетевой цензуры в Москве

По Бульварному кольцу российской столицы прошли сотни противников интернет-цензуры. МВД насчитало 800 участников шествия, по данным самих организаторов, в акции приняли участие три тысячи человек.
Шествие "За свободный интернет" удалось согласовать только с третьего раза: вместо намеченных 9 и 16 июля оно состоялась 23 июля.
Участники шествия потребовали отправить в отставку главу Роскомнадзора Александра Жарова.
Причины задержания нескольких участников шествия выяснить не удалось.
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