Эмин Алаларов ответил на вопросы Би-би-си о связях с Трампом-младшим

Певец Эмин Агаларов фигурирует в переписке, опубликованной в середине июля сыном президента США Дональдом Трампом-младшим.

Из выложенных в "Твиттере" имейлов следует, что Агаларов мог быть инициатором встречи Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой, где сыну нынешнего президента США якобы должны были передать компромат на Хиллари Клинтон.

В Ригу Эмин Агаларов приехал, чтобы выступить на концерте. Корреспонденту Русской службы Би-би-си Саре Рейнсфорд удалось задать ему пару вопросов о связях с семьей Трампов.