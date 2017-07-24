Полиция забрала скрипача прямо с репетиции

Впервые полиция задержала Андрея Осипова Андрея Осипова 31 марта - во время репетиции Чувашской государственной академической капеллы. За четыре дня до этого он принимал участие в антикоррупционном митинге.

В тот раз суд оштрафовал Андрея на 500 рублей, признав его виновным в неповиновении полицейскому. А руководитель оркестра вынес Осипову выговор за срыв репетиции. Но на этом история не закончилась.

29 июня в филармонию снова пришла полиция. После повторного допроса об антикоррупционной акции на Андрея Осипова составили протокол о нарушении порядка организации публичного мероприятия.

В ходе второго судебного заседания показывали видео с митинга 26 марта. Судья пришел к выводу, что скрипач выкрикивал лозунги, которые не подходили к теме собрания. На этот раз Осипову присудили 20 часов обязательных работ.

"Факты коррупции налицо, а доставляют в полицию скрипача. В чем моя вина?" - говорит Андрей Осипов. Он планирует и дальше участвовать в антикоррупционных протестах.