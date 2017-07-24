Londonблог в Уитстабле: самые быстрые устрицы в Англии

Куда отправиться жителю Лондона в летний выходной?

В прошлом году наш видеоблогер Бен Тавенер рассказал о приморском городе Брайтон на южном побережье Англии. Но это лишь один вариант.

Этим летом команда #Londonблог отправилась в Уитстабл - город в графстве Кент, рядом с Лондоном, в котором Бен как раз и вырос.

Команда побывала на ежегодном Устричном фестивале Уитстабла, ключевым моментом которого является состязание по скоростному поеданию устриц.

Предыдущие выпуски проекта #Londonблог можно найти по этой ссылке.