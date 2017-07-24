ТВ-новости: поток мигрантов в Европу сократился, но не иссяк

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 24 июля:
- Президент Польши наложил вето на законы, ограничивающие независимость судов. Но означает ли это победу их противников?
- Мигранты в Греции годами ждут решения своей судьбы. Поток сократился, но далеко не иссяк.
- Эмин Агаларов отказался отвечать на вопросы Би-би-си о связях с представителями избирательного штаба Трампа.
- Устрицы как они есть. Мы отправляемся полакомиться этими двустворчатыми на родину нашего видеоблогера Бена Тавенера.