ТВ-новости: европейский "зал ожидания"
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ТВ-новости: поток мигрантов в Европу сократился, но не иссяк

  • 24 июля 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 24 июля:

  • Президент Польши наложил вето на законы, ограничивающие независимость судов. Но означает ли это победу их противников?
  • Мигранты в Греции годами ждут решения своей судьбы. Поток сократился, но далеко не иссяк.
  • Эмин Агаларов отказался отвечать на вопросы Би-би-си о связях с представителями избирательного штаба Трампа.
  • Устрицы как они есть. Мы отправляемся полакомиться этими двустворчатыми на родину нашего видеоблогера Бена Тавенера.

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