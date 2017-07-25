Что могут рассказать о вас ваши селфи

Ученые решили исследовать поведение сотен пользователей социальных сетей, чтобы установить связь между селфи и психологическими проблемами.

В ходе эксперимента пользователям задавали три вопроса:

Вы делаете больше одного селфи в день?

Вы постите селфи в социальные сети?

Обрабатываете ли вы фото перед публикацией?

Выяснилось, что большое количество селфи может быть связано с двумя видами психологических расстройств.

Первый вид - нарциссические. При этаких расстройствах человек думает, что он умнее, привлекательнее и в целом лучше окружающих. Тем не менее, за такой самоуверенностью часто скрывается низкая самооценка.

Второй вид расстройств, которые упоминают ученые, - психопатические. Люди, у которых есть подобные нарушения, испытывают проблемы с эмпатией и личными связями.

Не стоит переживать, если на все три вопроса вы ответили "да". Однако это может стать поводом задуматься о том, достаточно ли вы уделяете внимания не себе, а окружающим.