"Я ждала худшего": мать плененного в Донбассе россиянина встретилась с сыном

"Я ждала увидеть худшую картину, но неплохо - если так можно охарактеризовать то место, где он находится", - рассказывает Светлана.

О том, что Виктор Агеев попал в плен к украинским военным Русская служба Би-би-си сообщила 27 июня со ссылкой на собеседников в украинском министерстве обороны и командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.

Его мать, друзья и бывшие сослуживцы подтвердили, что после срочной службы на Украине Виктор остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

В министерстве обороны России отрицают, что в Луганской области был взят в плен действующий российский военный. В ведомстве заявили, что в мае 2016 года Агеева уволили в запас, а на контрактную службу он не поступал.

Тем не менее, сам Виктор Агеев в первом после задержания интервью украинскому телеканалу 1+1 рассказал, что в марте 2017 года подписал контракт в Ростовской области.