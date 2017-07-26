Стравинский в Южной Африке: как музыка победила апартеид

55 лет назад в ЮАР действовал режим апартеида, а классическая музыка считалась уделом белых людей. Но это не остановило знаменитого русского композитора Игоря Стравинского во время его гастролей в Южной Африке.

Стравинский сам дирижировал оркестром в пригороде Йоханнесбурга перед чернокожей аудиторией. Те, кто побывал на концерте в 1962 году, помнят его до сих пор.

"Его [Стравинского] руки взлетели вверх, и аудитория буквально сошла с ума. Все кричали и свистели! Но как только зазвучала музыка, все затаили дыхание", - рассказывает один из слушателей Принс Тете.

Принсу уже за 80, но он продолжает дирижировать местным хором. А вдохновение Тете черпает в музыке, которую услышал еще в молодости.