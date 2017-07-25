ТВ-новости: США подумывают о продаже оружия Украине

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 25 июля:
- США намереваются расширить санкции против России и подумывают о продаже оружия Украине. Россия считает, что это лишь обострит конфликт.
- Мать попавшего в плен российского солдата признала, что война на Украине действительно идет, и отметила, что сын находится не в таких плохих условиях, как она думала.
- Италия страдает от жары и засухи. В Риме подумывают о том, чтобы вводить квоты на воду, а Ватикан отключил фонтаны.
- 55 лет назад Игорь Стравинский дал концерт в Южной Африке... перед чернокожей аудиторией. Некоторые зрители не могут его забыть до сих пор.