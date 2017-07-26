Астронавт о северном сиянии: "Это буррито обалденности"

Астронавт НАСА Джек Фишер, бортинженер экипажа МКС, заснял северное сияние со станции.
В "Твиттере" Фишер описал свои ощущения при виде северного сияния как "буррито обалденности под обалденным соусом".
Фишер находится в космосе с апреля. Его пост в "Твиттере" с таймлапсом полярного сияния набрал почти 10 тысяч "лайков" и свыше 4 тысячи репостов.
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МКС находится на высоте 402 км над Землей.