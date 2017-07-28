Что археологи нашли в центре Москвы

В рамках программы благоустройства Москвы Биржевая площадь должна стать частью новой пешеходной зоны. Но во время работ на уровне 3,5 метров под площадью нашлись древние строения.

Археологи обнаружили каменный фундамент церкви XVI века и фрагменты нескольких еще более старых домов. Среди других находок - древние ювелирные украшения, оружие и предметы быта.

На месте раскопок на Биржевой площади по плану должен появиться фонтан. Однако теперь проект, возможно, изменят так, чтобы стена средневековой церкви вписалась в городской ансамбль.