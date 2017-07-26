ТВ-новости: без дизеля и бензина в 2040 год!

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 26 июля:
- Британия хочет полностью отказаться от бензиновых и дизельных двигателей к 2040 году. Но успеет ли общество приспособиться к жизни без двигателя внутреннего сгорания?
- Жены боевиков исламистов бегут из Ракки. Они приехали за жизнью по заветам аллаха, но оказались в настоящем аду. Рассказ спутницы джихадиста.
- Смогут ли собаки распознавать по запаху болезнь Паркинсона на ранних стадиях? И если да, то чем четвероногие диагносты могут помочь врачам и больным?
- И спутник-кирпич. Зачем запускать его на орбиту, и чем он может пригодиться?