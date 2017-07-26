без дизеля и бензина в 2040 год!
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ТВ-новости: без дизеля и бензина в 2040 год!

  • 26 июля 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 26 июля:

  • Британия хочет полностью отказаться от бензиновых и дизельных двигателей к 2040 году. Но успеет ли общество приспособиться к жизни без двигателя внутреннего сгорания?
  • Жены боевиков исламистов бегут из Ракки. Они приехали за жизнью по заветам аллаха, но оказались в настоящем аду. Рассказ спутницы джихадиста.
  • Смогут ли собаки распознавать по запаху болезнь Паркинсона на ранних стадиях? И если да, то чем четвероногие диагносты могут помочь врачам и больным?
  • И спутник-кирпич. Зачем запускать его на орбиту, и чем он может пригодиться?

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