Россиянина сняли с рейса Delta. Кого еще снимали и почему?

Пассажир авиакомпании Delta Airlines заявил, что его сняли с рейса из-за того, что он - россиянин.

Андрей Еремин написал в своей странице в "Фейсбуке", что сидевший рядом пассажир отказался вылететь с ним, обвинив его - и всех россиян - в "оккупации Крыма".

Delta отрицала версию Еремина, заявив агентству РИА Новости, что когда рейс готовился к взлету, "прибывший с опозданием пассажир прорвался через закрытую дверь на выходе на посадку и тем самым вызвал срабатывание сигнализации".

В компании отметили, что клиента допросила полиция, а затем ему перенесли бронирование на более поздний рейс в Атланту. Сам Еремин заявил, что подаст на авиакомпанию в суд.

Русская служба Би-би-си собрала несколько случаев принудительного снятия пассажиров с рейса. Как выяснилось, причин может быть много.