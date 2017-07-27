Выживший в Скниловской трагедии: “Всё случилось мгновенно”

Львовянин Павел Мазурек вспоминает один из самых страшных дней своей жизни - катастрофу во время авиашоу на аэродроме Скнилов, в которой он потерял друга, а сам получил серьезные травмы.

27 июля исполняется 15 лет со дня Скниловской трагедии во Львове. Это крупнейшая по количеству жертв авария во время авиашоу.

После того, как истребитель Су-27, исполнявший фигуру высшего пилотажа, врезался в толпу зрителей, погибло 77 людей, в том числе 28 детей.

Виновными в трагедии были признаны ряд военных, включая двух пилотов, которым удалось катапультироваться за миг перед столкновением с землей.