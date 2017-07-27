ТВ-новости: судьба трансгендеров в армии США

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 27 июля:
- Заявление президента Трампа о запрете трансгендерам служить в армии вызвало гнев и неразбериху. Но не является ли это попыткой отвлечь внимание от российского скандала?
- КНДР празднует окончание Корейской войны на фоне испытаний баллистических ракет. Какие цели преследует Пхеньян, проводя опасную и агрессивную политику?
- Последняя смена пилота Виндзора. Принц оставляет скорую помощь и переходит исключительно на королевскую работу.