ТВ-новости: судьба трансгендеров в армии США
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ТВ-новости: судьба трансгендеров в армии США

  • 27 июля 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 27 июля:

  • Заявление президента Трампа о запрете трансгендерам служить в армии вызвало гнев и неразбериху. Но не является ли это попыткой отвлечь внимание от российского скандала?
  • КНДР празднует окончание Корейской войны на фоне испытаний баллистических ракет. Какие цели преследует Пхеньян, проводя опасную и агрессивную политику?
  • Последняя смена пилота Виндзора. Принц оставляет скорую помощь и переходит исключительно на королевскую работу.

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