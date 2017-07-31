Студенты МГУ попросили ФИФА перенести фан-зону к ЧМ-2018 в другое место

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Презентация вариантов талисмана ЧМ-2018 года на фестивале "Круг света" на главном здании МГУ

Студенты Московского государственного университета выступают против строительства фан-зоны Чемпионата мира по футболу у главного здания вуза.

По их мнению, болельщики турнира, который пройдет в 2018 году, будут мешать сдавать экзамены и захватят публичное пространство.

В мэрии Москвы им ответили, что другого места для фанатов во всей Москве нет. После этого студенты попросили помощи у Международной федерации футбола (ФИФА).

"По вечерам мы просто не можем заснуть из-за шума, учиться тоже сложно. Как только приходит весна, появляются стритрейсеры со стороны Фундаментальной библиотеки, а байкеры - на смотровой площадке [на улице Косыгина]. Они громко слушают музыку, поют, мотоциклы и машины тоже шумят. Особенно это мешает летом, когда идет сессия и приемная кампания", - жалуется студент-физик, живущий в общежитии в главном здании МГУ.

Летом 2018 года студентов и сотрудников университета, входящего в сотню лучших вузов Европы, ждет испытание посерьезней.

На площадке у главного здания появится огромная фан-зона для футбольных болельщиков, рассчитанная на 40 тысяч человек.

Отчаявшиеся ждать помощи от властей в России, студенты и сотрудники МГУ от лица профсоюза "Университетская солидарность" обратились к президенту ФИФА Джанни Инфантино.

"Мы обращаемся к вам в надежде, что вы сможете повлиять на катастрофическую ситуацию с фан-зоной, которая будет организована прямо на ступенях главного здания МГУ. <…> Мнение студентов и работников МГУ [при выборе площадки для фан-зоны], как и местных жителей, не учитывалось", - говорится в письме к Инфантино, с которым ознакомилась Русская служба Би-би-си.

Студенты указывают, что площадка на Воробьевых горах не находится в центре города и что для туристов до нее будет непросто добраться на общественном транспорте. Они просят ФИФА перенести фан-зону на ВДНХ.

Футбол пришел в МГУ

В следующем году в России пройдет Чемпионат мира по футболу. В апреле организаторы проведения ЧМ-2018 объявили список площадок для Фестиваля болельщиков ФИФА.

Суть мероприятия - совместный просмотр футбольных матчей на открытом воздухе на большом экране. Обычно такие фестивали проводятся в популярных среди туристов местах.

В Москве будет расположена самая крупная площадка - на 40 тысяч болельщиков. Находиться она будет на Воробьевых горах - прямо перед главным зданием МГУ.

"Воробьевы горы - одно из красивейших мест в столице России, с них открывается самая широкая панорама города: вид на Москву-реку, сталинские высотки и небоскребы Москва-сити, Останкинскую башню и, конечно, главный стадион ЧМ-2018 "Лужники" на переднем плане", - так описывается фан-зона на сайте чемпионата.

Изначально фан-зона в Москве должна была располагаться на Красной площади. Однако от этого места было решено отказаться из-за недостаточной вместительности.

Площадь фан-зоны на территории МГУ составит 36 тысяч квадратных метров, сообщала московская мэрия.

Согласно техническому заданию концепции для подготовки и проведения Фестиваля болельщиков, у главного здания вуза планируется установить брендированную сцену шириной около 40 м и высотой 27 метров, экран площадью 130-150 квадратных метров, павильоны спонсоров медиа-центр для журналистов с отдельными зонами для работы, пресс-конференций и отдыха, центр волонтеров, офис FIFA, штаб организаторов, пункт безопасности для ФСБ, МЧС, МВД и ФСО, парковки и многое другое.

Там же будет находиться самый большой магазин сувенирной продукции с символикой российского мундиаля площадью 1000 квадратных метров.

Все это будет располагаться на территории МГУ в течение месяца, пока будет идти чемпионат.

Правообладатель иллюстрации FIFA Image caption Так будет выглядеть сцена на Фестивале болельщиков на территории МГУ

Главное здание МГУ - одна из семи сталинских высоток, расположенная на Воробьевых горах. Помимо помещений для учебы, там расположено общежитие для студентов и аспирантов, а также квартиры профессоров.

По информации студентов из инициативной группы против строительства фан-зоны, там живет 6,5 тысяч человек.

В отделе расселения МГУ не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть эту цифру Русской службе Би-би-си.

Территория будущей фан-зоны - это большая аллея, которая тянется от главного здания университета до смотровой площадки на улице Косыгина.

Сейчас там место для отдыха и прогулок, газоны и небольшие насаждения, а смотровая площадка - место прогулки туристов и встречи байк-клубов.

Слишком громко

Помимо шума, реконструкция аллеи может навредить объектам культурного наследия, на территории которых будут проходить работы, считают учащиеся, сотрудники и выпускники МГУ, а также местные жители.

Имеются в виду комлпекс зданий МГУ 1949-1953 годов постройки и прилегающий к нему парк.

"Инициативная группа МГУ" - независимая группа активистов университета - собирает подписи против фан-зоны на территории университета.

Активисты уже обратились к президенту, мэру и оргкомитету Чемпионата мира. Они просят перенести фан-зону для болельщиков из МГУ на резервную площадку на территории Выставки достижений народного хозяйства или в другое место, а улицу Косыгина исключить из программы ремонта московских улиц.

Власти Москвы хотят за хвост вытащить слона. Под видом реконструкции улицы Косыгина они хотят вторгнуться на территорию МГУ и как варвары устроить ремонт на объектах культурного наследия Алена Константинова, выпускница МГУ, тендерный брокер

"В истории Фестиваля болельщиков никогда не было, чтобы фан-зоны располагались на территории действующего университета во время учебного процесса, а также рядом с жилыми домами. Это нонсенс", - говорит аспирант МГУ Михаил, попросивший не называть его фамилию.

По его словам, во время проведения Чемпионата мира студенты будут сдавать сессию, а абитуриенты - поступать в университет.

"А в это время у стен университета будут 40 тысяч болельщиков, которые смогут купить там алкогольные напитки. С несовершеннолетними абитуриентами и студентами в такой атмосфере может случиться что угодно", - сетует Михаил.

В своем обращении к президенту России и по совместительству председателю попечительского совета МГУ Владимиру Путину студенты пишут, что территория вуза предназначена, в первую очередь, для учебно-научных и рекреационных целей студентов и сотрудников университета.

Другого места нет

Ответа от президента активисты пока не получили - администрация президента перенаправила их в правительство Москвы, а оно - в столичный департамент спорта и туризма, рассказал аспирант Михаил.

В ответе Москомспорта говорится, что ректор МГУ Садовничий согласовал площадку у главного здания для фан-зоны еще в 2010 году.

В Москве нет столь же популярного и ассоциируемого с городом места, говорится в тексте за подписью начальника управления по реализации программы подготовки Чемпионата мира по футболу в Москве Тахира Бегзаева.

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Поэтому переносить фан-зону московские власти не будут, заключает чиновник.

Площадка МГУ была предложена Москвой и позже утверждена ФИФА, поэтому перенос невозможен, вторит мэрии глава департамента церемоний оргкомитета ЧМ-2018 Нателла Николау в письме студенческому совету механико-математического факультета МГУ.

В феврале ректор Садовничий говорил, что между МГУ и оргкомитетом Чемпионата "идет раунд бокса", чтобы "оттеснить" фан-зону,

Об этом он сообщил на отчетной конференции Объединенного профсоюзного комитета МГУ, рассказали Би-би-си ее участники.

По их словам, ректорат университета добился от мэрии только того, чтобы реконструкция фан-зоны стала отчасти реставрацией, а в комиссии по открытию работ по благоустройству и приемке работ включили двух сотрудников МГУ.

Еще одна улица за 2,7 млрд рублей

Активисты попытались остановить работы, которые должны быть проведены до того, как начнется возведение фан-зоны.

Перед тем, как вся эта территория превратится в фан-зону, городские власти намерены отремонтировать аллею от ГЗ до смотровой площадки и реконструировать расположенные поблизости улицы.

В конце марта в университет представлять программу реконструкции приехал мэр Москвы Сергей Собянин, рассказали Би-би-си студенты МГУ.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Свободные от машин улицы в окрестностях главного здания МГУ облюбовали байкеры и стритрейсеры

Как следует из предварительного проекта благоустройства, который подготовила компания "Каскад-Энерго" и который Собянин представил на встрече, на аллее будет создано "развлекательное молодежное общественное пространство с установкой уличной сцены, фудкортов, площадки для проведения фестивалей, подсветки для деревьев".

Ремонт площадки обойдется в 2,7 млрд рублей - такая сумма обозначена в извещении о проведении аукциона на сайте госзакупок, опубликованного в июне.

Выпускница МГУ, тендерный брокер Алена Константинова направила жалобу на реконструкцию расположенной поблизости улицы Косыгина в Федеральную антимонопольную службу.

В ней она указывает на недостатки документации, представленной мэрией. Главная претензия Константиновой заключается в том, что реконструкцию на территории объектов культурного наследия власти хотят провести как на обычной улице.

"Власти Москвы хотят за хвост вытащить слона. Под видом реконструкции улицы Косыгина они хотят вторгнуться на территорию МГУ и как варвары устроить ремонт на объектах культурного наследия, для работы с которыми нужны особые лицензированные специалисты", - возмущается Константинова.

Выпускница просила отменить тендер, однако ФАС в удовлетворении жалобы отказал, предписав заказчику - департаменту капремонта - дополнить документацию. Работы на улице Косыгина могут начаться в ближайшие месяцы.

Департамент капремонта, департамент культурного наследия и пресс-служба МГУ не ответили на запросы Би-би-си.