Лидер “Отрядов Путина”: “Навальный - абсолютное зло для нашей страны”

"Отряды Путина" уже 12 раз нападали на предвыборный штаб Алексея Навального в Краснодаре. Группой активистов, большая часть из которых - пенсионеры, руководит Марат Динаев.

Руководитель "Отрядов" уверяет: за нападения на штаб Навального активистам не платят, а о вознаграждениях в виде продуктов питания - например, гречки или колбасы - и речи быть не может. Также он опроверг и связи с администрацией президента.

По словам Марата Динаева, инициативная группа "Отряды Путина" появилась в 2013 году. С тех пор участники активно поддерживают Владимира Путина и борются с оппозицией - Алексеем Навальным и его волонтерами в Краснодаре.

Но деятельность "Отрядов" не ограничивается лишь нападениями на штаб Навального. Главная цель организации - убедить Владимира Путина пойти на четвертый президентский срок и остаться во главе государства до 2024 года.

После этого, как считает Марат Динаев, и у других людей с "президентскими амбициями" появится возможность попробовать себя в политике.