60 лет в хрущевках - как Москва стала пятиэтажной

31 июля 1957 года вышло "Постановление о развитии жилищного строительства в СССР" - формально этот день можно считать днем рождения хрущевок.

Первые хрущевки были четырехэтажными, архитектор Натан Остерман разработал 13 проектов домов, из которых потом выбрали лучший - по его образу и подобию планировалось застроить весь СССР.

Первая хрущевка все еще стоит на своем месте - по адресу улица Гримау, 16, в московском районе Новые Черемушки.