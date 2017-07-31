ТВ-новости: Москва вводит контрсанкции против США

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 31 июля:

1. В Москве объявили, чем ответят на американские санкции. На 755 человек должны сократить штат американские посольство и консульства до 1 сентября. Чем это чревато для отношений между Москвой и Вашингтоном?

2. Власти Венесуэлы объявили о победе на выборах в конституционную ассамблею. Но оппозиция голосование бойкотировала и результат выборов не признаёт. По меньшей мере десять человек погибли в жестоких столкновениях в день голосования.

3. Прошло 60 лет с тех пор, как в Москве появилось постановление о строительстве первых жилых домов, известных ныне как "хрущёвки". Они сохранились до сих пор, но вот как долго им осталось стоять, предсказать не берётся никто.

4. Почему в нынешней Японии никто не ждет технологических прорывов, которые полстолетия назад сделали знаменитыми на весь мир бренды Toyota, Sony или Honda. Молодёжь Японии не любит рисковать.