"Я не видел близких 55 лет": история Ким Юн Чона из Северной Кореи

Корейская война 1950-1953 годов разделила регион на Южную и Северную Корею. А вместе с территорией - и десятки тысяч семей.

Ким Юн Чон родился в городке на севере Корейского полуострова. В 1947 году он отправился на юг, чтобы закончить университет. Но вернуться домой ему было не суждено - после войны граница оказалась закрытой.

С тех пор Ким отчаянно пытался связаться со своей семьей. В 2005 году, когда он уже был готов сдаться, из КНДР неожиданно пришло письмо - от племянницы Кима Хамбук. К сожалению, вскоре программа по воссоединению корейских семей была остановлена. Когда ее вновь возобновят, пока неизвестно.

Сейчас Киму Юн Чону уже 90 лет. Он признается, что уже потерял надежду встретиться с семьей до того, как умрет.

"Вы не можете представить себе, каково это - прожить такую жизнь. Это не один или два года, а целых 55 лет разлуки", - говорит Ким.