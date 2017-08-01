ТВ-новости: Скарамуччи на 10 дней
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ТВ-новости: короткая карьера Скарамуччи в Белом доме

  • 1 августа 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 1 августа:

  • Энтони Скарамуччи был уволен с поста директора по коммуникациям Белого дома всего через 10 дней после назначения. С чем связана такая рекордно короткая карьера в Белом доме?
  • Сын Гульнары Каримовой рассказал Би-би-си, в каком положении оказалась его мать. Ей инкриминируют все новые преступления и не дают слова.
  • Телемедицина из Чешира. Как врач-афганец из Британии помогает своим коллегам в Афганистане. Консультации идут и днем, и ночью.
  • И как разговаривать с англичанами: учите двойной смысл простых слов.

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