ТВ-новости: короткая карьера Скарамуччи в Белом доме

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 1 августа:
- Энтони Скарамуччи был уволен с поста директора по коммуникациям Белого дома всего через 10 дней после назначения. С чем связана такая рекордно короткая карьера в Белом доме?
- Сын Гульнары Каримовой рассказал Би-би-си, в каком положении оказалась его мать. Ей инкриминируют все новые преступления и не дают слова.
- Телемедицина из Чешира. Как врач-афганец из Британии помогает своим коллегам в Афганистане. Консультации идут и днем, и ночью.
- И как разговаривать с англичанами: учите двойной смысл простых слов.