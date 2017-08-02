"Матильду" не смотрели, но уже оскорблены

В российских городах прошли молитвенные стояния против еще не вышедшего в прокат фильма "Матильда". Картина режиссера Алексея Учителя рассказывает о романе Николая Романова с балериной Матильдой Кшесинской.

Участники молитвенных стояний протестовали против "поругания" образа царя Николая II, который в 2000 году был канонизирован Русской православной церковью.

Организатор акции - православное движение "Сорок сороков".

В Москве стояние прошло в храме Воскресения Христова в Кадашах.

Фильм "Матильда" Алексея Учителя еще не успел выйти в прокат, но против него уже не в первый раз устраивают акции протеста.