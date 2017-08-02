Как в Москве прошел молебен против фильма "Матильда"
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"Матильду" не смотрели, но уже оскорблены

  • 2 августа 2017

В российских городах прошли молитвенные стояния против еще не вышедшего в прокат фильма "Матильда". Картина режиссера Алексея Учителя рассказывает о романе Николая Романова с балериной Матильдой Кшесинской.

Участники молитвенных стояний протестовали против "поругания" образа царя Николая II, который в 2000 году был канонизирован Русской православной церковью.

Организатор акции - православное движение "Сорок сороков".

В Москве стояние прошло в храме Воскресения Христова в Кадашах.

Фильм "Матильда" Алексея Учителя еще не успел выйти в прокат, но против него уже не в первый раз устраивают акции протеста.

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