ТВ-новости: явка на выборах в Венесуэле сильно завышена

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 2 августа:
- Компания, поставившая в Венесуэлу аппаратуру для подсчета голосов, утверждает, что число людей, принявших участие в воскресных выборах в конституционную ассамблею, было сильно завышено властями. Лидеры оппозиции в стране давно пребывали под домашним арестом, а теперь их и вовсе посадили в тюрьму.
- Госсекретарь США попытался успокоить руководство Северной Кореи, заявив, что Вашингтон не пытается сменить режим. Но Вашингтон настойчиво требует от Китая приструнить северокорейского вождя.
- Национальный архив США нашел первые фотографии Аляски. Как выглядел будущий 49-й штат вскоре после того, как его продала Россия?