ТВ-новости: Италия закрывает двери

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 3 августа:
- Еще недавно итальянский флот спасал мигрантов с тонущих лодок. Сейчас его миссия изменилась.
- Ученые успешно исправили генетический дефект, ведущий к тяжелой наследственной болезни. Но можно ли в коррекции генов зайти слишком далеко?
- Добыча нефти в Арктике осложнит жизнь коренного населения. Трамп намерен отменить запрет, наложенный Обамой. Ему пытаются помешать судебными исками.