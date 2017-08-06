Кит Харингтон, как и Джон Сноу борется за справедливость

Актер Кит Харингтон пытается противостоять новому постановлению британского правительства, которое урезает права социально уязвимых слоев населения.

Харингтон лично столкнулся с этой проблемой: у его двоюродного брата синдром Дауна и аутизм.

Постановление вынуждает благотворительные организации оплачивать все расходы без помощи государства.

Только на ночных сиделок уже набралась задолженность в 400 миллионов фунтов, которую ни одна организация не может погасить.

По мнению Харингтона, оно лишает возможности получать поддержку тех, кому она нужна.

Британские власти аргументируют свое решение тем, что труд задействованных в этой индустрии людей оплачивается не в полном объеме, и это надо исправлять.