Кое-кто еще пользуется серпом без молота

На украинском арт-хуторе Обырок, за 250 км от Киева, всех желающих учат жать пшеницу по старинке - серпами.

Уже шестой год местные жители и их гости вручную засевают и обрабатывают небольшой участок пшеничного поля.

Большинство из них - жители больших городов, которые ищут в непривычном для горожан занятии отдых и впечатления.

После жатвы хлеборобы-любители будут молотить и молоть зерно, а потом - печь хлеб. Чтобы хватило на одну булочку, нужно сжать четыре снопа пшеницы, рассказывает основатель хутора.

Видеорепортаж корреспондента Би-би-си в Киеве Олега Карпьяка.