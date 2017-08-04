ТВ-новости: большое жюри для Дональда Трампа

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 4 августа:
- Специальный прокурор, расследующий связи Трампа и его предвыборного штаба с Россией, созвал большое жюри. Это может стать первым шагом к предъявлению обвинений.
- Мигранты во Франции живут в палаточных городах и мечтают об Англии. Они винят власти в том, что им специально создают невыносимые условия, чтобы они оставались дома.
- Куда поедет шотландский виски? Перед висковарами острова Айлей могут раскрыться радужные перспективы за пределами ЕС.
- И как НАСА испытывало новые самолеты. Американское агентство обнародовало записи первых испытательных полетов.