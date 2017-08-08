Удальцов вышел на свободу "полным оптимизма и позитивных эмоций"

Во вторник, 8 августа, оппозиционер Сергей Удальцов вышел на свободу после четырех с половиной лет заключения.

Удальцова признали виновным по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в 2012 году.

Сергей Удальцов - российский левый политический деятель, координатор "Левого фронта", член Координационного совета оппозиции.

Удальцов был активным участником волны протестов в 2011-2012 годах в Москве. 6 мая 2012 года он был задержан, а позже Удальцова оштрафовали на тысячу рублей за неповиновение полиции во время митинга на Болотной площади.

Спустя полгода Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева обвинили в организации массовых беспорядков 6 мая. В июле 2014 года их обоих приговорили к 4,5 года колонии общего режима.